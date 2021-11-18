Неадекватний: російський боєць накинувся на суперника через помилку перекладача

Російський боєць змішаних єдиноборств Мухумат Вахаєв накинувся на свого майбутнього суперника американця Тоні Джонсона напередодні турніру ACA 132

Вахаєв напав на Джонса під час прес-конференції

Напередодні поєдинку бійці зустрілися на прес-конференції та почали погрожувати один одному. Однак після відповіді американця росіянин несподівано схопився та накинувся на нього.

Читайте також: Російський боєць ММА вбив американського лікаря через суперечку про вакцинацію

Реклама

Вахаєв скипів після того, як перекладач переклав йому слова Джонсона.

"Нічого не станеться, я тебе рознесу сам", – сказав голос за кадром.

Відразу після цього Вахаєв скочив із крісла і налетів на супротивника, перекинувши його разом із кріслом на підлогу.

На щастя, у конфлікт втрутилися тренери та служба безпеки та швидко заспокоїли бійців.

Реклама

"Рознесе він… чортило бл**", – не заспокоювався Вахаєв.

Найцікавіше те, що перекладач приписав Джонсонові слова, які він навіть не говорив. Перекладач сказав американцеві, що саме його розмажуть у клітці.

"Тобі треба буде вибачитись перед моїм братом, насамперед, а потім переді мною. А потім ми вийдемо в клітку, і я тебе розмажу", – пригрозив Джонсону Вахєєв.

Реклама

"Цього не станеться. Я думаю, ти можеш спробувати розбити мене, але цього не станеться", – звернувся американець до Вахаєва, але його слова неправильно донесли.

Передісторія конфлікту полягає в тому, що в одному зі своїх попередніх інтерв'ю американець заявив, що "спочатку переможе Аліхана Вахаєва, а потім його бойфренда Мухумата Вахаєва". Аліхан є його братом.