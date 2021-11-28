Скандальний росіянин Олександр Ємельяненко не вистояв і одного раунду: відео бою

Скандальний російський боєць MMA Олександр Ємельяненко зазнав поразки у поєдинку проти бразильця Марсіо Сантоса на турнірі AMC Fight Nights у Сиктивкарі

Ємельяненко програв вже у першому раунді

Спочатку Сантос мав битися проти В'ячеслава Василевського, але той не зміг провести бій через проблеми зі здоров'ям.

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Ємеляненко прийняв пропозицію замінити Василевського, але мав мінімум часу для підготовки до поєдинку.

Бій почався з атак Сантоса, проте потім Ємеляненко вдало провів прийом та завалив суперника на канвас. Щоправда, розвинути атаку росіянину не вдалося.

Навпаки, вже бразилець опинився зверху на ньому і після кількох спроб все ж таки успішно провів больовий прийом, після якого Ємеляненко довелося здатися.

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40-річний Олександр Ємеляненко – чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв і з бойового самбо. Провів 38 боїв – 28 перемог, 9 поразок та 1 нічия.

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Олександра Ємеляненка у травні 2015 року було засуджено за згвалтування, викрадення паспорта та схиляння до вживання наркотиків на 4,5 роки.

Часто потрапляв у поліцію за хуліганство, п'яні дебоши та їзду у нетверезому вигляді.