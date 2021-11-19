Вирубив за 9 секунд: битва двох росіян завершилася брутальним нокаутом

Російський боєць змішаних єдиноборств Хадіс Ібрагімов здобув надшвидку перемогу над своїм співвітчизником Денисом Полєхіним на турнірі Hardcore MMA. Бій тривав лише 9 секунд

Ібрагімов нокаутував Полєхіна в першому раунді

Відразу після початку поєдинку бійці пішли один на одного. Полєхін зайняв центр клітини, але у ту ж мить нарвався на потужний аперкот.

А через кілька секунд Ібрагімов завдав прихованого удару, після чого Полехін впав на канвас непритомний. Його права рука так і залишилася стирчати вгору.

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Цікаво, що Ібрагімов пробував себе в UFC, але програв усі чотири поєдинки, після чого з ним розірвали контракт. Також він є чемпіоном Європи та переможцем Кубка світу з бойового самбо.

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