Вирубив за 9 секунд: битва двох росіян завершилася брутальним нокаутом

Ібрагімов нокаутував Полєхіна в першому раунді
Відразу після початку поєдинку бійці пішли один на одного. Полєхін зайняв центр клітини, але у ту ж мить нарвався на потужний аперкот.
А через кілька секунд Ібрагімов завдав прихованого удару, після чого Полехін впав на канвас непритомний. Його права рука так і залишилася стирчати вгору.
Далі по темі
Цікаво, що Ібрагімов пробував себе в UFC, але програв усі чотири поєдинки, після чого з ним розірвали контракт. Також він є чемпіоном Європи та переможцем Кубка світу з бойового самбо.
Читайте також:
- Неадекватний: російський боєць накинувся на суперника через помилку перекладача
- Російський боєць ММА вбив американського лікаря через суперечку про вакцинацію
- Жахлива трагедія: боєць ММА загинув у горах під час підготовки до найближчого поєдинку
- Розпухла вдвічі: фото ноги бійця UFC після п'яти раундів побиття
- Нокаут року: боєць MMA уклав суперника ударом коліном у стрибку