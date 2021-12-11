Не удар, а пушка: российский боец MMA одним ударом вырубил бразильца

Российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов одержал брутальную победу над соперником из Бразилии Джулиано дель Вигна на турнире Eagle Fighting Championship 43

Хирамагомедов вырубил Дель Вигна

Уже в первом раунде Хирамагомедов попал левым хуком точнов челюсть соперника, после чего тот рухнул на канвас.

Нокаут был настолько глубоким, что бразилец еще долго не мог прийти в себя. Он упал на канвас и остолбенел в одной позе.

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Для россиянина это была 10-я победа в MMA при одном поражении, а бразилец впервые проиграл в смешанных единоборствах после пяти побед подряд.

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