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Не удар, а пушка: российский боец MMA одним ударом вырубил бразильца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
11 декабря, 10:29
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Российский боец смешанных единоборств Гамзат Хирамагомедов одержал брутальную победу над соперником из Бразилии Джулиано дель Вигна на турнире Eagle Fighting Championship 43
Хирамагомедов вырубил Дель Вигна
Хирамагомедов вырубил Дель Вигна

Уже в первом раунде Хирамагомедов попал левым хуком точнов челюсть соперника, после чего тот рухнул на канвас.

Нокаут был настолько глубоким, что бразилец еще долго не мог прийти в себя. Он упал на канвас и остолбенел в одной позе.

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Для россиянина это была 10-я победа в MMA при одном поражении, а бразилец впервые проиграл в смешанных единоборствах после пяти побед подряд.

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