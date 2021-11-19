Вырубил за 9 секунд: битва двух россиян завершилась брутальным нокаутом

Российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов одержал сверхбыструю победу над своим соотечественником Денисом Полехиным на турнире Hardcore MMA. Бой продлился всего 9 секунд

Ибрагимов нокаутировал Полехина в первом раунде

Сразу же после начала поединке бойцы пошли друг на друга. Полехин занял центр клетки, но тут же нарвался на мощный апперкот.

А спустя несколько секунд Ибрагимов нанес скрытый удар, после чего Полехин рухнул на канвас без сознания. Его правая рука так и осталась торчать вверх.

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Интересно, что Ибрагимов пробовал себя в UFC, но проиграл все четыре поединка, после чего с ним разорвали контракт. Также он является чемпионом Европы и победителем Кубка мира по боевому самбо.

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