Вырубил за 9 секунд: битва двух россиян завершилась брутальным нокаутом

Ибрагимов нокаутировал Полехина в первом раунде
Сразу же после начала поединке бойцы пошли друг на друга. Полехин занял центр клетки, но тут же нарвался на мощный апперкот.
А спустя несколько секунд Ибрагимов нанес скрытый удар, после чего Полехин рухнул на канвас без сознания. Его правая рука так и осталась торчать вверх.
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Интересно, что Ибрагимов пробовал себя в UFC, но проиграл все четыре поединка, после чего с ним разорвали контракт. Также он является чемпионом Европы и победителем Кубка мира по боевому самбо.
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