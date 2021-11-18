Неадекватный: российский боец набросился на соперника из-за ошибки переводчика

Российский боец смешанных единоборств Мухумат Вахаев набросился на своего будущего соперника американца Тони Джонсона накануне турнира ACA 132

Вахаев напал на Джонса во время пресс-конференции

Накануне поединка бойцы встретились на пресс-конференции и начали угрожать друг другу. Однако после ответа американца россиянин неожиданно схватился и набросился на него.

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Вахаев вскипел после того, как переводчик перевел ему слова Джонсона.

"…Ничего не случится, я тебя разнесу сам", – сказал голос за кадром.

Сразу после этого Вахаев вскочил из кресла и налетел на противника, опрокинув его вместе с креслом на пол.

К счастью, в конфликт вмешались тренеры и служба безопасности и быстро успокоили бойцов.

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"Разнесет он… чертило бл**", – не успокаивался Вахаев.

Самое интересное, что переводчик приписал Джонсону слова, которые он даже не говорил. Переводчик сказал американцу, что как раз его размажут в клетке.

"Тебе нужно будет извиниться перед моим братом, в первую очередь, а потом передо мной. А потом мы выйдем в клетку, и я тебя размажу", – пригрозил Джонсону Вахеев.

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"Этого не случится. Я думаю, ты можешь попытаться разбить меня, но этого не произойдет", – обратился американец к Вахаеву, но его слова неправильно донесли.

Предыстория конфликта заключается в том, что в одном из своих предыдущих интервью американец заявил, что "сначала победит Алихана Вахаева, а потом его бойфренда Мухумата Вахаева". Алихан является его братом.