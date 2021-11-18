19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Неадекватный: российский боец набросился на соперника из-за ошибки переводчика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 ноября, 21:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский боец смешанных единоборств Мухумат Вахаев набросился на своего будущего соперника американца Тони Джонсона накануне турнира ACA 132
Вахаев напал на Джонса во время пресс-конференции
Вахаев напал на Джонса во время пресс-конференции

Накануне поединка бойцы встретились на пресс-конференции и начали угрожать друг другу. Однако после ответа американца россиянин неожиданно схватился и набросился на него.

Читайте также: Российский боец ММА убил американского врача из-за спора о вакцинации

Реклама

Вахаев вскипел после того, как переводчик перевел ему слова Джонсона.

"…Ничего не случится, я тебя разнесу сам", – сказал голос за кадром.

Сразу после этого Вахаев вскочил из кресла и налетел на противника, опрокинув его вместе с креслом на пол.

К счастью, в конфликт вмешались тренеры и служба безопасности и быстро успокоили бойцов.

Реклама

"Разнесет он… чертило бл**", – не успокаивался Вахаев.

Самое интересное, что переводчик приписал Джонсону слова, которые он даже не говорил. Переводчик сказал американцу, что как раз его размажут в клетке.

"Тебе нужно будет извиниться перед моим братом, в первую очередь, а потом передо мной. А потом мы выйдем в клетку, и я тебя размажу", – пригрозил Джонсону Вахеев.

Реклама

"Этого не случится. Я думаю, ты можешь попытаться разбить меня, но этого не произойдет", – обратился американец к Вахаеву, но его слова неправильно донесли.

Предыстория конфликта заключается в том, что в одном из своих предыдущих интервью американец заявил, что "сначала победит Алихана Вахаева, а потом его бойфренда Мухумата Вахаева". Алихан является его братом.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Бой месяца
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 дек.
23:59
Ричард Комми
Ричард Комми

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бой
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять