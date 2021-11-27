Пять на пять, убивали лежачего: самый жуткий бой в истории MMA (видео)

Во время соревнований по смешанным единоборствам в Польше в клетке едва не произошло убийство – это был реальный поединок без правил

Избиение без правил по-польски / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша продолжает кошмарить мир своими турнирами по смешанным единоборствам. Недавно там устроили межгендерный бой – мужчина нокаутировал женщину.

А теперь в рамках польского турнира "Война 3" состоялась схватка пять на пять – в одной клетке оказалось десять бойцов и три рефери. И наигранной постановкой тут и не пахло.

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Это стало понятно, когда двое бойцов в черном взяли в коробочку одного в белом и принялись его дубасить, повалив на пол. А затем, уже лежачего, стал лупить кулаками тот, что верху, нанеся десяток жестоких ударов в голову, пока, наконец, не вмешался один из рефери.

Счастье, что обошлось без летального исхода. В клетке едва не произошло убийство. Благо, избитый боец вскоре сумел подняться на ноги.

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В целом бой пять на пять продолжался чуть более минуты и завершился победой "черных", которой особо радовалась эффектная блондинка на трибунах.

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Между тем пользователи соцсетей активно обсуждают происходившее в клетке.

"То, что случилось после 17-й секунды, было покушением на убийство в чистом виде. Трех рефери для такого боя явно мало", – написал один из болельщиков.

Ранее битва двух россиян завершилась брутальным нокаутом за девять секунд.