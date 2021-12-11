Коліном на той світ: жахливий нокаут у змішаних єдиноборствах

Поєдинок на турнірі зі змішаних єдиноборств XFC Young Guns 4 у США завершився брутальним нокаутом. Вінсент Колонел зніс Володю Франгуляна у другому раунді

Неймовірний нокаут коліном / Фото: Колаж: Сьогодні

З початком другого раунду Франгулян кинувся в атаку та потряс свого опонента. Вірменин вирішив не втрачати нагоди нокаутувати американця і побіг уперед, забувши про захист.

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Він завдавав хаотичних ударів руками і ногами, а потім спробував перевести бій у партер, але напоровся на удар коліном у щелепу, після чого більше не піднявся на ноги.

Невідомо, чи Колонел так планував, чи удар вийшов спонтанно, але результат вийшов вражаючим – Франгулян у несвідомому стані на канвасі.

Колонів ще кілька разів вдарив беззахисного суперника, доки до нього не наспів суддя. А вірменський боєць навіть не ворушився.

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