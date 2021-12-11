Феноменальний нокаут ударом Супермена: такого ви ще не бачили

На турнірі зі змішаних єдиноборств Eagle Fighting Championship 43 російський боєць Мехді Дакаєв здобув яскраву перемогу над Артуром Зайнуковим феєричним ударом

Нокаут ударом Супермена / Фото: Колаж: Сьогодні

Це був головний поєдинок турніру, в якому Дакаєв захищав титул чемпіона промоції у легкій вазі.

У другому раунді Дакаєв точно влучив у голову супернику, а потім обрушив на нього серію хаотичних уларів.

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Зайнуков спробував уникнути атаки і це йому практично вдалося. Але Дакаєв у незбагненному стрибку наздогнав суперника та фінішував його ще одним ударом у голову.

У Мережі цей прийом охрестили ударом Супермена, побачивши подібність до того, як летить супергерой.

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