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Макгрегору після фіаско влаштували VIP-риболовлю на "Місяці"

3 лютого, 10:03

Олег Люлька Олег Люлька

Конор зализує рани на яхті в компанії вагітної дружини. Ну і куди ж без віскі...

Конор Макгрегор після сенсаційної поразки від Дастіна Пор'є приходить до тями на Місячному острові поблизу Дубая. 32-річний ірландець зализує рани на яхті разом зі своєю сім'єю. Конор вирішив, що ніщо так швидко не допоможе йому відновитися, як рибаловля! Ну і куди ж без віскі, пляшечка якого також потрапила в кадр.

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Фотографіями риболовлі на Місячному острові Макгрегор поділився у себе в Instagram. На одному зі знімків Конор тримає в руках тільки що спійману рибку (не золоту, правда, а, скоріше, срібну), подумки, мабуть, загадуючи їй бажання переможно повернутися в UFC після свого січневого фіаско з Пор'є.

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Відзначимо, що у Конора Макгрегора двоє дітей – крім 3-річного Конора-молодшого, є ще 2-річна дочка Кроя. Зараз дружина ірландця Ді Девлін вагітна, і незабаром у них має з'явитися третя дитина.

До речі, Місячний острів, на якому зараз рибалить Макгрегор, розташований в 40 милях від берега. Якщо поглянути на нього з висоти пташиного польоту, він справді схожий на Місяць. Глибина води тут – від 8 до 24 метрів, що дозволяє хижій рибі вільно полювати поруч з берегом. Біля острова можна виловити велику барракуду, королівську макрель, каранкса, кобію, группера. А також можна побачити тунця, за яким ганяється дельфін.

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Риболовля для двох у цьому районі пропонується туроператорами за 1500 доларів.

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Нагадаємо, що Макгрегора відлучили від змішаних єдиноборств на півроку, щоб він зміг залікувати побиті Дастіном Пор'є ноги.

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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MMA UFC Конор Макгрегор

Джерело: Сегодня|Спорт

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