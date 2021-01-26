Ось вам і наслідки: Макгрегора і Пор'є відлучили від змішаних єдиноборств

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Макгрегор отримав 180-денне відсторонення від поєдинків в Абсолютному бійцівському чемпіонаті після того, як Конора в Абу-Дабі нокаутував Дастін Пор'є.

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Про це повідомляє MMAJunkie. Таке рішення прийнято з медичних міркувань.

Попри те, що Пор'є нокаутував Макгрегора ударами в голову, причиною для відсторонення ірландця на півроку стали ушкодження ноги, викликані потужними лоукіками від Дастіна.

У Макгрегора, которий минулих вихідних зазнав першої в своїй кар'єрі поразки нокаутом, підозрюють травми правих великої та малої гомілкових кісток.

Утім, Конору дозволять повернутися в октагон і раніше – за умови, що він повністю відновиться і відповідний дозвіл дасть лікар.

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Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

Цікаво, що, за рішенням UFC, відлучений він боїв і переможець – Дастін Пор'є. Але лише на сім днів. Упродовж цього часу йому наказано... відпочивати.

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Додамо, що відразу після поразки від Пор'є Макгрегор пообіцяв камбек: "Хочу провести час з сім'єю, а потім повернуся до роботи. Ви побачите мене в 2021 році".

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Позаяк Пор'є тепер поб'ється з Чендлером за титул Нурмагомедова. Про це заявив президент UFC Дана Вайт.

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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