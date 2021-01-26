Третій результат в історії. До бою Конор – Пор'є був божевільний інтерес

На вихідних в Абу-Дабі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 257. У головному поєдинку Дастін Пор'є у другому раунді нокаутував Конора Макгрегора.

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Стало відомо, скільки платних трансляцій PPV було продано на цей бій. Компанія ESPN зареєструвала 1,6 млн покупок.

Це третій результат в історії UFC. Перше місце по продажах PPV займає бій Конора Макгрегора і Хабіба Нурмагомедова (2,4 млн) в 2018 році. На другому місці – поєдинок Макгрегора і Нейта Діаса (1,65 млн) на UFC 202.

Нагадаємо, що після поєдинку Конор Макгрегор був відсторонений на 180 днів. Ірландцеві дали стільки часу, щоб залікувати травми ніг і відновитися після нокауту.

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Додамо, що відразу після поразки від Пор'є Макгрегор пообіцяв камбек: "Хочу провести час з сім'єю, а потім повернуся до роботи. Ви побачите мене в 2021 році".

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