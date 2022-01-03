Член не робить когось сильним: трансгендер відповіла хейтерам

Боєць-трансгендер Алана Маклафлін розкритикувала хейтерів, які вважають, що вона спеціально б'ється з жінками, аби мати перевагу.

38-річна представниця США дебютувала у професійних змішаних єдиноборствах у вересні 2021-го, коли перемогла Селін Провост.

"Трансфоби стверджують, що я спеціально перейшла до жіночих змагань, бо не могла перемагати чоловіків, ніби моєю попередньою роботою не було битися на справжній війні та забирати людські життя.

Наче в мене не стріляли, не різали ножем, не підривали чи щось гірше. Член не робить когось сильним", – заявила Маклафлін.