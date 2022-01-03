Член не робить когось сильним: трансгендер відповіла хейтерам

Боєць-трансгендер Алана Маклафлін розкритикувала хейтерів, які вважають, що вона спеціально б'ється з жінками, аби мати перевагу.
38-річна представниця США дебютувала у професійних змішаних єдиноборствах у вересні 2021-го, коли перемогла Селін Провост.
"Трансфоби стверджують, що я спеціально перейшла до жіночих змагань, бо не могла перемагати чоловіків, ніби моєю попередньою роботою не було битися на справжній війні та забирати людські життя.
Наче в мене не стріляли, не різали ножем, не підривали чи щось гірше. Член не робить когось сильним", – заявила Маклафлін.
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Алана народилася чоловіком і колись мала ім'я Райан. У дитинстві у Райана сформувалися комплекси через невеликий зріст і худорляву статуру.
Щоб подолати комплекси, Маклафлін пішов до армії США. Там він шість років служив у загоні спецназу. Райана було нагороджено вісьмома медалями, у тому числі за службу в Афганістані у 2007 році.
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