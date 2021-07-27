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Мужик виходить з жіночого туалету: Валуєв – про трансгендера на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
27 липня, 14:11
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Колишній боксер, а нині депутат Держдуми РФ Микола Валуєв наїхав на трансгендера з Нової Зеландії Лорел Габбард, яка в Токіо посперечається за медалі в жіночій штанзі
Микола Валуєв і Лорел Габбард
Микола Валуєв і Лорел Габбард / Фото: Getty Images, Reuters

2 серпня на Олімпіаді в Токіо відбудеться непересічна подія. Вперше в історії Ігор за нагороди побореться трансгендер – в суперважкій вазі (+87 кг) у штангісток виступить Лорел Габбард з Нової Зеландії.

Це викликало обурення колишнього чемпіона світу з боксу, а нині депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, який вибухнув гнівом в Instagram.

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"Побачити мужика, що виходить з жіночого туалету, ще вчора було якось дивно, але якщо порівняння і не зовсім точне, то вже людську особливість ствердження сильних за рахунок слабких ми зустрічаємо досить часто. Це завжди засуджувалося, ну тобто було завжди чимось негарним і нечесним. У книгах про це теж є, і чимало. МОК вирішив цю практику засудження виправити", – написав Валуєв

"Маргінальність ситуації в тому, що вдячних послідовників змін моралі – в спорті, зокрема – щороку більшає, отже, не за горами повна дискредитація жіночого світового спорту. Навряд чи ми побачимо зворотний рух у чоловічому спорті, і якщо, о диво, побачимо, то поодинокі випадки"

"Ну а коли ці колишні мужики будуть стояти не на першій сходинці п'єдесталу, все одно займаючи чуже місце, я буду щиро радіти за реальних жінок, які зуміли утерти ніс цим шмаркачам. І щось мені підказує, що тут не місце стану "зрозуміти – пробачити", – додав Валуєв

Микола Валуєв
Микола Валуєв / Фото: Getty Images

До речі, далеко не всі в РФ його підтримують. "Це не справа Валуєва, хто там виступає на Олімпіаді. Справа Валуєва – натискати потрібну кнопку, коли голосування про обнулення строків відбувається", – написав один із коментаторів заяви Валуєва на сайті Чемпіонат.

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Відзначимо, що Лорел Габбард – 43 роки. Вона кваліфікувалася на Ігри як найсильніша важкоатлетка Океанії. Змінила стать в 2012 році, до цього вона була Гевіном Габбардом, сином колишнього мера Окленда.

Після операції зі зміни статі Габбард здобула "срібло" на ЧС-2017, а також перемогла на Тихоокеанських іграх в 2019 році.

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flag Велика Британія Велика БританіяGB
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