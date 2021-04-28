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Перша суддя-трансгендер в футболі: фото "до і після" і реакція УЄФА

28 квітня, 14:30

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Ізраїльський арбітр Сагі Берман став арбітринею Сапір Берман. До її послуг на матчах буде окрема роздягальня. УЄФА не приховує свого захоплення

Суддя-трансгендер Сапір Берман

Суддя-трансгендер Сапір Берман / Фото: Федерація футболу Ізраїлю

В УЄФА відреагували на історію з Ізраїлю, де з'явилася перша суддя-трансгендер. 26-річний арбітр Сагі Берман почав процес зміни статі. Тепер її звати Сапір Берман ("Сапір" в перекладі з івриту означає "сапфір").

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"Надихаюча історія, яка демонструє дух відкритості футболу. Молодець, Сапір Берман, ми з тобою!" – йдеться в повідомленні Європейської футбольної спілки в Twitter

Відзначимо, що у Берман відтепер буде окрема від чоловіків роздягальня під час матчів.

Раніше Берман заявила, що відчуває себе жінкою, але боялася розкритися, працюючи в чоловічій індустрії. За її словами, люди тепло відреагували на її заяву, що додало їй впевненості. При цьому Сапір зазначила, що зберігає професійні амбіції і, як і раніше, має намір обслуговувати матчі в Ізраїлі і на міжнародному рівні.

"Це було необхідно насамперед для мене самої, для моєї душі. Знаю, що чиню правильно", – заявила Берман

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"У нас нова суддя. Перша рефері-трансгендер. Ми дуже пишаємося", – заявили раніше в Федерації футболу Ізраїлю

Історії найвідоміших трансгендерів світу

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