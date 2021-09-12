Герой Афгану змінив стать і побив жінку в ММА

Колишній спецназівець Райан Маклафін став жінкою і провів перший поєдинок в змішаних єдиноборствах. Алана достроково виграла бій у Селін Провост

Алана з дитинства мріяла змінити стать

Всього другий випадок в історії. Трансгендер провів офіційний бій в змішаних єдиноборствах.

Американка Алана Маклафлін вийшла в октагон в рамках турніру Combate Global в Майамі. І в другому раунді достроково перемогла француженку Селін Провост.

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Першим трансгендером в ММА була Феллон Фокс, яка виступала з 2012 по 2014 рік (5 перемог і 1 поразка).

"Прямо зараз я йду по стопах Феллон, – каже 38-річна Маклафлін. – Я дуже сподіваюся, що за мною підуть інші. Якщо ми хочемо бачити більше трансспортсменов і хочемо бачити більше можливостей для трансдітей, нам доведеться пробратися в ці сфери і зробити це можливим для кожного".

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Алана народилася чоловіком і колись носила ім'я Райан. Ще хлопчиком Маклафлін просив матір, щоб йому провели операцію зі зміни статі, проте в релігійній сім'ї не схвалили це прохання. Не отримавши бажаного, Райан намагався рости звичайною людиною, але чим старше ставав, тим більше усвідомлював, що хоче бути жінкою, а не чоловіком.

У дитинстві у Райана сформувалися комплекси через маленький зріст і худорляву статуру. Він ріс слабкою дитиною, тому в школі терпів постійні знущання і побої. А в період з 5 до 10 років Маклафлін піддавався сексуальному насильству з боку одного з дітей друзів сім'ї, на ферму до яких його відправляли погостювати кожні вихідні, пише Спорт-Експрес.

Щоб подолати комплекси, Маклафлін пішов в армію США. Там він шість років служив в загоні спецназу. Райан був нагороджений вісьмома медалями, в тому числі за службу в Афганістані в 2007 році.

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У 2009 році Райан переїхав до Північної Кароліни, де в 2015-му отримав вчений ступінь в області образотворчих мистецтв.

Потім Маклафлін відправився в Таїланд, де здійснив давню мрію: зробив операцію зі зміни статі. Так Райан став Аланою.

Повернувшись в США, Алана влаштувалася в м'ясну лавку – це була єдина робота, на якій вона змогла втриматися як відкритий трансгендер. А на початку 2021-го Маклафлін почала займатися ММА.