12 вересня 14:00 Відео
Минай 2
Чорноморець 2
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Герой Афгану змінив стать і побив жінку в ММА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
12 вересня, 17:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній спецназівець Райан Маклафін став жінкою і провів перший поєдинок в змішаних єдиноборствах. Алана достроково виграла бій у Селін Провост
Алана з дитинства мріяла змінити стать
Алана з дитинства мріяла змінити стать

Всього другий випадок в історії. Трансгендер провів офіційний бій в змішаних єдиноборствах.

Американка Алана Маклафлін вийшла в октагон в рамках турніру Combate Global в Майамі. І в другому раунді достроково перемогла француженку Селін Провост.

Реклама

Першим трансгендером в ММА була Феллон Фокс, яка виступала з 2012 по 2014 рік (5 перемог і 1 поразка).

"Прямо зараз я йду по стопах Феллон, – каже 38-річна Маклафлін. – Я дуже сподіваюся, що за мною підуть інші. Якщо ми хочемо бачити більше трансспортсменов і хочемо бачити більше можливостей для трансдітей, нам доведеться пробратися в ці сфери і зробити це можливим для кожного".

Реклама

Алана народилася чоловіком і колись носила ім'я Райан. Ще хлопчиком Маклафлін просив матір, щоб йому провели операцію зі зміни статі, проте в релігійній сім'ї не схвалили це прохання. Не отримавши бажаного, Райан намагався рости звичайною людиною, але чим старше ставав, тим більше усвідомлював, що хоче бути жінкою, а не чоловіком.

У дитинстві у Райана сформувалися комплекси через маленький зріст і худорляву статуру. Він ріс слабкою дитиною, тому в школі терпів постійні знущання і побої. А в період з 5 до 10 років Маклафлін піддавався сексуальному насильству з боку одного з дітей друзів сім'ї, на ферму до яких його відправляли погостювати кожні вихідні, пише Спорт-Експрес.

Щоб подолати комплекси, Маклафлін пішов в армію США. Там він шість років служив в загоні спецназу. Райан був нагороджений вісьмома медалями, в тому числі за службу в Афганістані в 2007 році.

Реклама

У 2009 році Райан переїхав до Північної Кароліни, де в 2015-му отримав вчений ступінь в області образотворчих мистецтв.

Потім Маклафлін відправився в Таїланд, де здійснив давню мрію: зробив операцію зі зміни статі. Так Райан став Аланою.

Повернувшись в США, Алана влаштувалася в м'ясну лавку – це була єдина робота, на якій вона змогла втриматися як відкритий трансгендер. А на початку 2021-го Маклафлін почала займатися ММА.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Опитування
Бой года

Макгрегор
Пор'є

Фото і відео
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Дніпро-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
7
9:18
5
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Неділя, 12 вересня
2:2
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти