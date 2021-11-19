19 листопада 19:30
Чорноморець 1
Динамо 6
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Трансгендерам в спорт – окремий вхід! Зірка українського дзюдо розмазав скандальне рішення МОК

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
19 листопада, 21:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Маніфест МОК здійснить справжню революцію! За людей з "особливостями сексуального розвитку" комітет зняв з себе відповідальність
Перший в історії трансгендер - Лорел Габбард
Перший в історії трансгендер - Лорел Габбард

У спортивному світі з'являється дедалі більшe трансгендерів. Тому, днями, була прийнята важлива для цієї категорії людей – збірка порад.

Реклама

Посібник має прояснити для учасників наступне – дозволити перехід в іншу категорію, чи все ж таки залишатись у першопочатковій (по фізичній статі).

Екслюзивно для нашого ресурсу, український бронзовий призер світу-2021 з дзюдо – Яків Хаммо, прокоментував своє бачення на ситуацію:

Реклама

"Участь чоловіків, що змінили стать, у жіночих змаганнях – це не справедливо. А жінкам, які хочуть приймати участь в змаганнях, як бути".

"Я думаю, що це не дуже справедливо. Вважаю, що необхідно зробити окремі змагання для таких людей",- поділився спортсмен

Читайте також:

Нова концепція зазначає, що жоден спортсмен не може бути виключений із змагань, на основі допустимо несправедливої переваги через його стать. Тому відслідковувати статевий чоловічий гормон перестануть.

Реклама

В свою чергу Каве Мехрабі, директор департаменту МОК, зазначив:

"Ми пропонуємо усім міжнародним федераціям наш досвід і ведення діалогу, а не поспішний висновок. Це процес, який ми повинні пройти з кожною федерацією, в кожному окремому випадку, щоб побачити, що насправді потрібно зробити".

Принципи увійдуть у дію уже зовсім скоро – після Олімпіади-2022 у Пекіні.

Вчений Ліверпульського університету назвав три можливих варіанти вирішення проблеми:

  1. Перший варіант – допускати до змагань у тому випадку, якщо буде доведено, що немає жодної переваги при зміні статі.
  2. Другий варіант – вводити у результати змагань, у рамках індивідуальних видів спорту – поправний коефіцієнт.
  3. Третій варіант – робити окремі змагання, але це теж трохи утопічно, бо трансгендерів мало, і навряд чи це привертатиме багато уваги людей.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Бій місяця
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 груд.
23:59
Річард Коммі
Річард Коммі

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бій
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
1:6 (90+4’)
Дивись на:
Субота, 20 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти