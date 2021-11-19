Трансгендерам в спорт – окремий вхід! Зірка українського дзюдо розмазав скандальне рішення МОК

У спортивному світі з'являється дедалі більшe трансгендерів. Тому, днями, була прийнята важлива для цієї категорії людей – збірка порад.
Посібник має прояснити для учасників наступне – дозволити перехід в іншу категорію, чи все ж таки залишатись у першопочатковій (по фізичній статі).
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Екслюзивно для нашого ресурсу, український бронзовий призер світу-2021 з дзюдо – Яків Хаммо, прокоментував своє бачення на ситуацію:
"Участь чоловіків, що змінили стать, у жіночих змаганнях – це не справедливо. А жінкам, які хочуть приймати участь в змаганнях, як бути".
"Я думаю, що це не дуже справедливо. Вважаю, що необхідно зробити окремі змагання для таких людей",- поділився спортсмен
Нова концепція зазначає, що жоден спортсмен не може бути виключений із змагань, на основі допустимо несправедливої переваги через його стать. Тому відслідковувати статевий чоловічий гормон перестануть.
В свою чергу Каве Мехрабі, директор департаменту МОК, зазначив:
"Ми пропонуємо усім міжнародним федераціям наш досвід і ведення діалогу, а не поспішний висновок. Це процес, який ми повинні пройти з кожною федерацією, в кожному окремому випадку, щоб побачити, що насправді потрібно зробити".
Принципи увійдуть у дію уже зовсім скоро – після Олімпіади-2022 у Пекіні.
Вчений Ліверпульського університету назвав три можливих варіанти вирішення проблеми:
- Перший варіант – допускати до змагань у тому випадку, якщо буде доведено, що немає жодної переваги при зміні статі.
- Другий варіант – вводити у результати змагань, у рамках індивідуальних видів спорту – поправний коефіцієнт.
- Третій варіант – робити окремі змагання, але це теж трохи утопічно, бо трансгендерів мало, і навряд чи це привертатиме багато уваги людей.