Трансгендерам в спорт – отдельный вход! Звезда украинского дзюдо размазал скандальное решение МОК

В спортивном мире появляется все больше трансгендеров. Поэтому на днях, был принят важный для этой категории людей – сборник советов.
Пособие должно прояснить для участников следующее – разрешить переход в другую категорию, или все же, позволить остаться в первоначальной (по физическому полу).
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Эксклюзивно для нашего ресурса, украинский бронзовый призер мира-2021 по дзюдо – Яков Хаммо, прокомментировал свое видение на ситуацию:
"Участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях – это не справедливо. А женщинам, которые хотят принимать участие в соревнованиях, как быть".
"Я думаю, что это не очень справедливо. Считаю, что необходимо сделать отдельные соревнования для таких людей",- поделился спортсмен
Новая концепция отмечает, что ни один спортсмен, не может быть исключен из соревнований на основе допустимого несправедливого преимущества из-за своего пола. Поэтому отслеживать половой мужской гормон перед соревнованиями перестанут.
В свою очередь Каве Мехраби, директор департамента МОК, отметил:
"Мы предлагаем всем международным федерациям наш опыт и ведение диалога, а не поспешный вывод. Это процесс, который мы должны пройти с каждой федерацией, в каждом частном случае, чтобы увидеть, что на самом деле нужно сделать".
Принципы войдут в действие уже совсем скоро – после Олимпиады-2022 в Пекине.
Ученый Ливерпульского университета назвал три возможных варианта решения проблемы:
- Первый вариант – допускать к соревнованиям в том случае, если будет доказано, что нет никакого преимущества при смене пола.
- Второй вариант – вводить в результаты соревнований в рамках индивидуальных видов спорта исправительный коэффициент.
- Третий вариант – делать отдельные соревнования, но это тоже немного утопично, потому что трансгендеров мало, и вряд ли, это привлечет много внимания людей.