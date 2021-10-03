Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Перший в історії трансгендер на Олімпіаді визнаний спортсменкою року

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 14:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Важкоатлетка-трансгендер з Нової Зеландії Лорел Хаббард визнана спортсменкою року за версією найстарішого новозеландського Університету Отаго
Трансгендер №1 на Іграх Лорел Габбард
Трансгендер №1 на Іграх Лорел Габбард / Фото: Reuters

Хаббард стала першою транс-жінкою, що отримала премію OUSA Blues and Golds Awards за всю 113-річну історію університету. Ще до зміни статі Хаббард навчався в цьому університеті, повідомляє nzherald.co.nz.

Хаббард стала першим трансгендером, який виступив на Олімпійських іграх. Правда, важкоатлетка провалилася на Олімпіаді в Токіо. Хаббард зайняла останнє місце в категорії понад 87 кг, проваливши всі свої спроби.

Реклама

Відзначимо, що десять років тому Лорел Хаббард була Гевіном Хаббардом – сином колишнього мера Окленда і одним з провідних важкоатлетів-чоловіків Нової Зеландії.

Трансгендер Лорел Габбард їде на ОІ-2020
Трансгендер Лорел Габбард їде на ОІ-2020 / Фото: Reuters

Втім, на міжнародному рівні Гевін особливих успіхів не досяг і в 35 років завершив кар'єру, почавши працювати функціонером в місцевій федерації важкої атлетики.

Реклама

Однак потім Гевін вирішив змінити стать і став жінкою. Після зміни статі Лорел Хаббард несподівано завоювала "срібло" чемпіонату світу-2017 серед жінок, а потім виграла Тихоокеанські гри.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

19:30

Шахтар

2.90

3.20

2.42

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Дніпро-1
10
14:12
19
5
Олександрія
9
10:7
17
6
Зоря
9
20:9
17
7
Десна
9
13:14
16
8
Рух
10
8:12
11
9
Верес
9
9:12
11
10
Колос
9
7:14
11
11
Металіст 1925
9
8:13
10
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Неділя, 3 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти