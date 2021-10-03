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Первый в истории трансгендер на Олимпиаде признан спортсменкой года

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 14:10
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Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард признана спортсменкой года по версии старейшего новозеландского Университета Отаго
Трансгендер №1 на Играх Лорел Хаббард
Трансгендер №1 на Играх Лорел Хаббард / Фото: Reuters

Хаббард стала первой транс-женщиной, получившей премию OUSA Blues and Golds Awards за всю 113-летнюю историю университета. Еще до смены пола Хаббард учился в этом университете, сообщает nzherald.co.nz.

Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. Правда, тяжелоатлетка провалилась на Олимпиаде в Токио. Хаббард заняла последнее место в категории свыше 87 кг, провалив все свои попытки.

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Отметим, что десять лет назад Лорел Хаббард была Гэвином Хаббардом – сыном бывшего мэра Окленда и одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин Новой Зеландии.

Трансгендер Лорел Хаббард едет на ОИ-2020
Трансгендер Лорел Хаббард едет на ОИ-2020 / Фото: Reuters

Впрочем, на международном уровне Гэвин особых успехов не добился и в 35 лет завершил карьеру, начав работать функционером в местной федерации тяжелой атлетики.

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Однако затем Гевин решил сменить пол и стал женщиной. После смены пола Лорел Хаббард неожиданно завоевала "серебро" чемпионата мира-2017 среди женщин, а потом выиграла Тихоокеанские игры.

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