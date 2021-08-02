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Олімпіада 2020 в Токіо

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Перша спортсменка-трансгендер провалилася на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 16:12
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Важкоатлетка Лорел Габбард з Нової Зеландії посіла останній рядок у категорії понад 87 кг, проваливши всі свої спроби – дивіться історичні кадри цієї події
Трансгендер №1 на Іграх Лорел Габбард
Трансгендер №1 на Іграх Лорел Габбард / Фото: Reuters

Перший в історії Олімпійських ігор виступ спортсмена-трансгендера завершилося фіаско.

43-річна новозеландська штангістка Лорел Габбард у стартовій спробі в ривку підняла над головою 120 кг. Але рано раділа – судді не зарахували спробу, угледівши порушення в техніці підняття ваги.

Після цього Габбард, у якої в районі пахв виднілося волосся, двічі не взяла 125 кг і завершила боротьбу на Олімпіаді в Токіо, посівши десятий рядок із десяти спортсменок.

Відзначимо, що десять років тому Лорел Габбард була Гевіном Габбардом – сином колишнього мера Окленда і одним з провідних важкоатлетів-чоловіків Нової Зеландії. Утім, на міжнародному рівні Гевін особливих успіхів не досяг і в 35 років завершив кар'єру, почавши працювати функціонером в місцевій федерації важкої атлетики.

Однак потім Гевін вирішив змінити стать і став жінкою. Після зміни статі Лорел Габбард несподівано виборола "срібло" чемпіонату світу-2017 серед жінок, а потім виграла Тихоокеанські гри.

При цьому суперниці скаржилися, що це нечесно. Успіхи Лорел опонентки пов'язували з її чоловічим тілом, яке майже не змінилося після операції зі зміни статі.

А недавно Лорел Габбард розкритикував Микола Валуєв, назвавши її мужиком.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
29
17
16
62
2
flag США СШАUS
21
25
17
63
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
12
12
35
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
5
11
22
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Нідерланди НідерландиNL
5
7
6
18
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