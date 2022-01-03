Член не делает кого-то сильным: трансгендер ответила хейтерам

Американский спецназовец Райан Маклафин прошел войну в Афганистане, а потом сменил пол и начал выступать в смешанных единоборствах

Райан стал Аланой

Боец-трансгендер Алана Маклафлин раскритиковала хейтеров, которые считают, что она специально дерется с женщинами, чтобы иметь преимущество.

38-летняя представительница США дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в сентябре 2021-го, когда победила Селин Провост.

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"Трансфобы утверждают, что я специально перешла в женские соревнования, потому что не могла побеждать мужчин, будто моей предыдущей работой не было биться на настоящей войне и уносить человеческие жизни. Будто в меня не стреляли, не резали ножом, не подрывали или что-то похуже. Член не делает кого-то сильным", – заявила Маклафлин.

Алана родилась мужчиной и когда-то носила имя Райан. В детстве у Райана сформировались комплексы из-за маленького роста и худощавого телосложения.

Чтобы преодолеть комплексы, Маклафлин пошел в армию США. Там он шесть лет служил в отряде спецназа. Райан был награжден восемью медалями, в том числе за службу в Афганистане в 2007 году.