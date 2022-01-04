Бійця ММА зняли з бою через татуювання. Чий портрет розлютив організаторів?

Радек Рушал поплатився за зображення Адольфа Гітлера. Спортсмен пояснив свою провокаційну наколку помилками молодості

Радек пообіцяв видалити тату

Чеський боєць змішаних єдиноборств Радек Рушал був звільнений із компанії Oktagon перед самим боєм із Ніколасом Криваком.

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Причиною стали татуювання на тілі спортсмена. На них звернули увагу на традиційній церемонії зважування. На внутрішній стороні руки бійця зображено портрет Адольфа Гітлера. А на грудях – череп у кашкеті офіцера СС.

Рушал вибачився за тату і заявив, що спробує їх видалити.

"Я виріс у суспільстві проблемних людей. Я був молодий і це татуювання стало дурним вчинком. Пізніше я почав займатися бойовими мистецтвами, що призвело мене до зовсім іншого життя та світогляду. Я жалкую за свої тату і поступово їх усі видалю", – пообіцяв Радек.

Раніше ми писали, що китайським футболістам заборонили наносити татуювання на своє тіло, а ті, що є, радили вивести. Таким чином, хочуть, щоб футболісти подавали гарний приклад для суспільства.