Найкращі "вбивства" року: заради такого і дивляться ММА

Кінець року – час підбивати підсумки. Найкрутіший промоушн світу UFC опублікував добірку найкращих нокаутів 2021 року.
Читайте також: Жахлива трагедія: бійця MMA убило колесо, що вибухнуло
У добірку були включені яскраві перемоги таких бійців, як Іржі Прохаска, Роуз Намаюнас, Ігнасіо Бахамондес та Камару Усман.
Далі по темі
Раніше ми писали, що боєць змішаних єдиноборств із України Марина Мороз навесні проведе свій поєдинок у рамках турніру UFC. Її суперницею буде представниця Казахстану Марія Агапова.
Читайте також:
- Так можна й голову відірвати. Моторошний нокаут в UFC
- UFC повинні показувати канали для дорослих! Боксера обурило дивне фото бійців
- Кайфує під пальмою: українська красуня на підзарядці
- Грузинську красуню вигнали з UFC. Вона багато їла
- Рідкісний подвійний нокдаун: бійці ММА одночасно завдали заборонених ударів