Лучшие "убийства" года: ради такого и смотрят ММА

Организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата собрали лучшие нокауты в уходящем году

/ Фото: Getty Images

Конец года – время подводить итоги. Самый крутой промоушн мира UFC опубликовал подборку лучших нокаутов 2021 года.

Читайте также: Жуткая трагедия: бойца MMA убило взорвавшееся колесо

Реклама

В подборку были включены яркие победы таких бойцов, как Иржи Прохаска, Роуз Намаюнас, Игнасио Бахамондес и Камару Усман.

Ранее мы писали, что боец смешанных единоборств из Украины Марина Мороз весной проведет свой поединок в рамках турнира UFC. Ее соперницей будет представительница Казахстана Мария Агапова.