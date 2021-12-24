Украинка собралась побить наркоманку из Казахстана. Девушки подерутся накануне 8 Марта

Марина Мороз обвинила Марию Агапову в употреблении наркотиков. После этого от казахстанской спортсменки отказались спонсоры

Мороз против Агаповой / Фото: Коллаж: Сегодня

Боец смешанных единоборств из Украины Марина Мороз весной проведет свой поединок в рамках турнира UFC. Ее соперницей будет представительница Казахстана Мария Агапова. Поединок состоится 5 марта.

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Бой интересен тем, что Мороз и Агапова тренировались вместе, а потом поссорились.

"Мария разбила свою машину в состоянии наркотического опьянения. В общем, очень интересный человек... Ее выгнали из двух спортзалов, куда она пришла под действием наркотиков. Также преследовала беременную жену одного из бойцов, угрожала ей ножом", – рассказывала Мороз.

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Агапова после этого потеряла многих спонсоров и вызывала украинку на бой.

"Мороз пыталась разрушить мою карьеру. Я потеряла спонсорство из-за ее интервью и попала в большую неприятную ситуацию. И я хотела бы наказать эту с*ку", – злится Агапова.

Последний бой Мороз провела 14 марта 2020 года, когда победила Майру Буэно Силву. С тех пор Марина снималась с боев, которые были запланированы на 5 сентября, 5 декабря 2020 года, 5 июня и 16 октября 2021 года.

Свою карьеру в UFC в 2015 году Марина Мороз, по прозвищу Железная леди, начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 30-летней Мороз 10 побед, но есть и три поражения.

Марии Агаповой 24 года. В ММА она провела 12 боев – 10 побед и 2 поражения.