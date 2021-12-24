В России боец ММА избил женщину из-за громкой музыки

Боец смешанных единоборств в полулегком весе Ильяс Муцаев избил женщину за просьбу сделать музыку потише.
Елена Ступникова попросила 18-летнего Ильяса приглушить звук в машине, которая стояла в ее дворе посреди ночи.
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"Вот так вот сделаешь в собственном дворе вежливое замечание приглушить запредельно громкую музыку в два часа ночи некой юной звезде и проведешь ночь в полиции в написании заявления о нанесении телесных повреждений", – написала Ступникова в соцсетях.
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В ноябре 2021-го Муцаев дебютировал в ММА поединком против Магомеда Дадаева и проиграл единогласным решением судей.