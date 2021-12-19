Так можно и голову оторвать. Жуткий нокаут в UFC

Австралийский боец смешанного стиля Джастин Тафа ногой нокаутировал американца Гарри Ханкасера на турнире UFC

Тафа уничтожает своего соперника / Фото: UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 45. Ранее боксер Эдриэн Бронер заявил, что ММА должны показывать на канал для взрослых.

В рамках андеркарда прошел бой между австралийцем Джастином Тафой и американцем Гарри Хансакером. Поединок завершился в первом раунде после того, как Тафа ударом ноги в голову нокаутировал Хансакера.

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Для австралийца это 5-я победа в карьере при трех поражениях. Американец проиграл 5-й бой из 12.