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Так можно и голову оторвать. Жуткий нокаут в UFC

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
19 декабря, 08:30
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Австралийский боец смешанного стиля Джастин Тафа ногой нокаутировал американца Гарри Ханкасера на турнире UFC
Тафа уничтожает своего соперника
Тафа уничтожает своего соперника / Фото: UFC

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 45. Ранее боксер Эдриэн Бронер заявил, что ММА должны показывать на канал для взрослых.

В рамках андеркарда прошел бой между австралийцем Джастином Тафой и американцем Гарри Хансакером. Поединок завершился в первом раунде после того, как Тафа ударом ноги в голову нокаутировал Хансакера.

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Для австралийца это 5-я победа в карьере при трех поражениях. Американец проиграл 5-й бой из 12.

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