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UFC должны показывать на каналах для взрослых! Боксера возмутило странное фото бойцов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 декабря, 12:47
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Эдриэн Бронер считает, что бокс круче смешанных единоборств. Как доказательство он показал фото боя Оливейра – Порье
Бронер в шоке от поведения бойцов UFC
Бронер в шоке от поведения бойцов UFC / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Эдриэн Бронер жестко проехался по смешанным единоборствам.

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Вид лежащих друг на друге бойцов UFC настолько возмутил боксера, что тот посоветовал транслировать подобное поединки на сайтах для взрослых.

"Вы выбираете UFC вместо того, чтобы смотреть бокс? Да вы просто все с ума посходили. Это дерьмо должно показываться на Pornhub", – написал Бронер.

И проиллюстрировал свои слова забавной фотографией с боя Оливейра – Порье.

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Напомним, что в ноябре 2020 года Бронер не смог выплатить штраф пострадавшей женщине и сел в тюрьму. Суд оштрафовал боксера на 830 тысяч долларов за сексуальные домогательства.

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