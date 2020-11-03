Бывший чемпион мира не смог выплатить штраф пострадавшей женщине и сел в тюрьму

Бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях американца Эдриэна Бронера (33-4-1, 24 КО) посадили в тюрьму Кливленда за неуважение к суду. Бронер будет находиться под стражей, пока не предоставит адвокатам пострадавшей от его домогательств женщины отчет о том, почему он не может выплатить ей назначенные судом 830 тысяч долларов. В августе Эдриэн уже был приговорен к семи дням тюремного заключения за нарушение условного наказания.

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Эдриэн Бронер/Фото cleveland.com

Напомним, что в ноябре 2018-го 35-летняя американка выдвинула против Бронера обвинения в сексуальных домогательствах в ночном клубе. Боксер признал вину, получил два года условно и должен был выплатить штраф. Но 31-летний американец сообщил, что в январе 2021-го у него запланирован бой, за который он получит солидный гонорар, чтобы выплатить деньги потерпевшей. Об этом сообщает Cleveland.com.

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Стоит отметить, что с раннего возраста Бронер является частым гостем в отделениях полиции. На данный момент у него более 20 подтвержденных случаев нарушения закона: ограбления, драки, избиения, вождение в нетрезвом виде, шантаж.

Возможным следующем соперником Бронера называют Ивана Редкача. Бой украинца с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях был запланирован на октябрь 2019 года. Но так и не состоялся. В июле 2020-го украинский полусредневес избил боксерскую грушу с изображением экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях и предложил ему пари.

"Эдриэн, я ставлю 25 тысяч долларов на то, что смогу нокаутировать твою задницу за 6-7 раундов", – написал Редкач на странице в Instagram.

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