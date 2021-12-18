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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

UFC повинні показувати канали для дорослих! Боксера обурило дивне фото бійців

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 12:47
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Едріен Бронер вважає, що бокс крутіший за змішані єдиноборства. Як доказ він показав фото бою Олівейра – Пор'є
Бронер у шоці від поведінки бійців UFC
Бронер у шоці від поведінки бійців UFC / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу з боксу у чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер жорстко проїхався змішаними єдиноборствами.

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Вигляд бійців UFC, що лежать один на одному, настільки обурив боксера, що той порадив транслювати подібні поєдинки на сайтах для дорослих.

"Ви вибираєте UFC замість того, щоб дивитися бокс? Та ви просто все збожеволіли. Це лайно має показуватися на Pornhub", – написав Бронер.

І проілюстрував свої слова кумедною фотографією з бою Олівейра – Пор'є.

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Нагадаємо, що у листопаді 2020 року Бронер не зміг виплатити штраф постраждалій жінці та сів у в'язницю . Суд оштрафував боксера на 830 тисяч доларів за сексуальне домагання.

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