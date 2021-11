Грузинскую красотку выгнали из UFC. Она много кушала

Девушка-боец из Грузии Лиана Джоджуа больше не будет участвовать в турнирах UFC. Об увольнении 26-летней Джоджуа из самого влиятельного промоушна в мире сообщил журналист MMA Fighting Гильерме Круз.

Liana Jojua is no longer on the UFC roster, sources told myself and @DamonMartin. The former Fight Nights Global bantamweight champion went 1-3 in the UFC with a sole win over Diana Belbita. Jojua lost a decision to Cortney Casey this past Saturday.