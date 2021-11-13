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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Киборг-убийца: легенда MMA нокаутировала соперницу в первом раунде

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 ноября, 08:49
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Звезда женского MMA Крис Жустино, более известная по прозвищу "Киборг" защитила титул чемпионки Bellator в полулегком весе, уже в первом раунде остановив представительницу Ирландии Шинейд Каван
Крис Киборг уничтожила очередную соперницу
Крис Киборг уничтожила очередную соперницу / Фото: Getty Images

Спустя полторы минуты после начала главного боя Bellator 271 Крис Киборг ударом с правой отправила соперницу в нокдаун, а затем добила уже лежащую Каван, пока ее не остановил рефери.

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Крис Киборг одержала 25-ю победу в смешанных единоборствах, при этом 80% своих побед она одержала нокаутом. Также на ее счету всего два поражения, последнее из которых случилось еще в 2018 году.

Ранее мы писали, что боец ММА попробовал на вкус кровь соперника. Украинский боец смешанных единоборств Дмитрий Яцко во время боя отметился необычным поступком.

А еще мы сообщали, что Брата Хабиба задержали в Москве. Он наехал на полицейского. Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова полиция ждала в аэропорту Шереметьево, на него пришла ориентировка из Махачкалы.

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