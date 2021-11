Редчайший двойной нокдаун: бойцы ММА одновременно нанесли запрещенные удары

Во втором раунде бойцы одновременно отправили друг друга в нокдаун случайными ударами в пах. Получив болезненные удары, спортсмены упали рядом друг с другом и долго не могли встать.

Ранее мы писали, что в Киеве состоится Чемпионат Европы по смешанным единоборствам.

Глава промоушена UFC Дана Уайт после боя рассказал, что никогда не видел подобного двойного нокдауна, а в сети этот случай окрестили самым редким нокдауном в истории ММА.

Постепенно соперники сумели прийти в себя и продолжить поединок. В третьем раунде Билхариньо добился победы, отправив Кавайхэ в нокаут великолепным ударом ногой с разворота. Ханаана обмяк, после чего судья принял решение остановить поединок.

