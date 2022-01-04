Бойца ММА сняли с боя из-за татуировки. Чей портрет взбесил организаторов?

Радек Рушал поплатился за изображение Адольфа Гитлера. Спортсмен объяснил свою провокационную наколку ошибками молодости

Радек пообещал удалить тату

Чешский боец смешанных единоборств Радек Рушал был уволен из компании Oktagon перед самым боем с Николасом Криваком.

Читайте также: Один удар – и соперник в коме: жуткий нокаут в MMA

Реклама

Причиной стали татуировки на теле спортсмена. На них обратили внимание на традиционной церемонии взвешивания. На внутренней стороне руки бойца изображен портрет Адольфа Гитлера. А на груди – череп в фуражке офицера СС.

Рушал извинился за свои тату и заявил, что попытается их удалить.

"Я вырос в обществе проблемных людей. Я был молод и эта татуировка стала глупым поступком. Позже я начал заниматься боевыми искусствами, что привело меня к совершенно другой жизни и мировоззрению. Я сожалею о своих тату и постепенно их все удалю", – пообещал Радек.

Ранее мы писали, что китайским футболистам запретили наносить татуировки на свое тело, а те, что есть, рекомендовали вывести. Таким образом хотят, чтобы футболисты подавали хороший пример для общества.