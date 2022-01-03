Один удар – и соперник в коме: жуткий нокаут в MMA

Брутальным нокаутом завершился поединок смешанных единоборств японской спортивной организации Pancrase Hybrid Wrestling

Жуткий нокаут в MMA

Бойцы сошлись в центральном круге, обмениваясь ударами, забыв о защите. В этом компоненте один из бойцов оказался намного точнее – его выстрел с правой оказался роковым.

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Соперник потерял сознание еще до падения, а затем рухнул лицом вниз. Рефери пытался привести беднягу в чувство, но тот не реагировал – действительно жуткий момент!

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