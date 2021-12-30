Китайським футболістам заборонили робити татуювання, а старі наказано видалити

Китайським футболістам заборонили наносити татуювання на своє тіло, а вже існуючі рекомендували вивести. Таким чином хочуть, щоб футболісти подавали гарний приклад для суспільства

Китайським футболістам заборонили робити татуювання / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше китайським футболістам наказували прикривати татуювання під час матчів за свої команди або у складі національної збірної.

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Але тепер рекомендації перейшли до певних вимог, опублікованих у заяві Головного управління спорту Китаю "Пропозиції щодо посилення управління футболістами".

"Гравцям національної збірної та збірної U23 категорично заборонено робити нові татуювання, а тим, хто вже має татуювання, рекомендується їх видалити самостійно. Якщо є особливі обставини, погоджені командою, гравці мають приховувати татуювання під час тренувань та матчів", – цитрате заява skysports.com.

У ньому також йдеться, що брати гравців із татуюванням у команди до 20 років суворо заборонено.

В Україні заборони на татуювання у футболі немає, тому Кінг-Конг із Динамо прикрасив своє тіло новим тату. Воротар київської команди Денис Бойко набив собі над кісточкою велику букву "Д".