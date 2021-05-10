Перенесення фіналу Ліги чемпіонів: британці вимагають Лондон, УЄФА пропонує альтернативне місто

Тривають переговори про перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Стамбула в Лондон. УЄФА не хоче проводити матч в Великобританії і пропонує як альтернативу Лісабон

Фото: Reuters/Matthew Childs

Сьогодні проходять переговори між УЄФА та урядом Великої Британії по фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і Челсі, який хочуть перенести зі Стамбула в Лондон. Матч повинен пройти 29 травня.

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В якості альтернативного місця проведення поєдинку розглядають знаменитий стадіон "Уемблі". Рішення про можливе перенесення повинні прийняти в найближчі 48 годин.

Минулого тижня уряд Великої Британії включив Туреччину в червоний список для подорожей і не рекомендував уболівальникам їхати в Стамбул. Громадяни Великої Британії, що повертаються з країн, включених в червоний список, повинні перебувати на карантині протягом 10 днів. Також карантин вплине на гравців, що беруть участь в Євро-2020, яке розпочнеться 11 червня.

Проте, УЄФА з подивом сприйняв включення Туреччини до червоного списку. В організації не налаштовані знову залишити Стамбул без фіналу, як це було в минулому році, але вважають прийнятним альтернативним варіантом Лісабон. Португалія знаходиться в зеленому списку Великобританії для подорожей, а це означає, що фанати можуть відвідувати країну без карантину. Ще одна проблема для УЄФА – це можливий карантин для співробітників і ЗМІ, що приїдуть до Великої Британії, якщо матч все-таки буде перенесений, пише The Guardian.

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Ще один нюанс не на користь Лондона – допуск уболівальників. УЄФА очікував, що на Олімпійському стадіоні Ататюрка збереться 25 тисяч глядачів, тоді як на "Уемблі" будуть допущені тільки 10 тисяч глядачів.