Небезпечно: про що Зінченко боїться запитати у Шевченка, щоб не залишитися без Євро-2020

Зінченко розмовляв з Андрієм Шевченком після виходу до фіналу, але забув запитати, за кого він вболіватиме: за свого підопічного в національній команді чи колишній клуб

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / Фото: УАФ

Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко в програмі своєї дружини "Влада Седан" розповів про свою розмову з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком після виходу до фіналу Ліги чемпіонів і про те, про що боїться у нього запитати.

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"Відразу наступного дня Андрій Миколайович подзвонив, ми з ним переговорили. Але, на жаль, забув у нього спитати, за кого він вболіватиме у фіналі. Дійсно, таке питання, яке тобі варто йому задати", – звернувся до Влади футболіст.

Дівчина запропонувала Олександру самому це зробити, на що він з посмішкою коротко відповів: "Небезпечно".

Справа в тому, що в фіналі турніру МанСіті зустрінеться з Челсі, за який свого часу виступав Андрій Шевченко. Раптом Шева образиться і не включить Зінченка в заявку на Євро-2020.

Головний поєдинок турніру пройде в Стамбулі 29 травня. До речі, ми писали, що в Британії закликають уболівальників не їхати на фінал Ліги чемпіонів у Туреччину.