У Британії закликають уболівальників не їхати на фінал Ліги чемпіонів в Туреччину

Туреччина включена в список червоних зон для відвідування англійцями, тому уболівальникам не радять їхати в Стамбул. Уряд сподівається перенести матч в свою країну

/ Фото: AFP

Фанати Челсі і Манчестер Сіті не повинні їхати в Стамбул на фінал Ліги чемпіонів. Про це заявив секретар з транспорту Грант Шаппс після того, як Велика Британія додала Туреччину в список червоних зон для відвідування британцями.

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Шаппс сказав, що країни зі списку червоних зон не слід відвідувати, крім як в самих крайніх обставин. Також чиновник додав, що Англія готова прийняти матч у себе, якщо дозволить УЄФА.

"Велика Британія має успішний досвід проведення матчів з глядачами, тому у нас є хороші можливості для цього. Так що ми відкриті для цього, але рішення залишається за УЄФА. Але, враховуючи, що в фіналі вийшли два англійські клуби, ми з нетерпінням чекаємо, що вони скажуть", – цитує Шаппса BBC.

Відзначимо, що в минулому сезоні у Стамбула вже відбирали право проводити фінал Ліги чемпіонів. Тоді плей-офф і головний поєдинок турніру пройшли в Лісабоні. Фінал ЛЧ повинен відбутися 29 травня.