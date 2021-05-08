Нічого собі! Барселону, Реал і Юве хочуть прибрати з єврокубків на роки

Президент УЄФА словенець Александер Чеферін вважає, що клуби, які не вийшли з футбольної Суперліги, варто відсторонити від турнірів на два сезони

Александер Чеферін / Фото: Reuters

У п'ятницю стало відомо, що УЄФА оштрафував клуби, що вийшли з Суперліги. А ось тим, хто в ній залишився, хочуть присудити серйозніше покарання. Нагадаємо, з 12 клубів, які спочатку були в новій організації, залишилося всього три: Барселона, Реал і Ювентус.

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Сьогодні розійшлася інформація від іспанського видання COPE, яке дізналося, що президент УЄФА запропонував покарати бунтівників відстороненням від єврокубків на два роки. Свою пропозицію Александер Чеферін офіційно зробить під час фіналу Ліги чемпіонів, який запланований на 29 травня в Стамбулі. Рішення про дискваліфікацію повинні підтримати члени Виконкому УЄФА, щоб воно вступило в силу.

Між іншим, Барселона образилася на рішення УЄФА по Суперлізі. Каталонці, як і мадридський гранд, вважають, що функціонери повинні поставитися до них з повагою, а не карати. Однак, схоже, чиновники не налаштовані йти на поступки. Можливо, на рішучі кроки їх підштовхнуло те, що Реалу не вдалося вийти до фіналу Ліги чемпіонів. А президент "вершкових" Флорентіно Перес – хрещений батько Суперліги.

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