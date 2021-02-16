Фанати "Барселони" запустили феєрверк під вікнами "ПСЖ" перед грою ЛЧ

Це вже друга психологічна атака уболівальників каталонської команди на парижан

Уболівальники "Барселони" вирішили зіпсувати сон гравцям "ПСЖ" напередодні першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні на каталонському стадіоні "Камп Ноу". Початок – о 22:00.

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Як повідомляє El Chiringuito, ультрас "Барселони" запустили феєрверки біля готелю, в якому розмістилися Кіліан Мбаппе й інші футболісти "Парі Сен-Жермен", серед яких, нагадаємо, через травму відсутній Неймар.

Це вже не перша психологічна атака на "ПСЖ" в Каталонії. Раніше вболівальники "Барселони" влаштували ворожий прийом президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфі біля готелю, куди заселився французький клуб.

Фанати каталонців накинулися з образами на катарського боса "ПСЖ". Зокрема, його назвали "козлом" і "сучим сином". Крім того, прозвучала фраза "Не чіпай Мессі, злодію". Так ультрас каталонської команди намагаються змусити парижан відмовитися від придбання аргентинської зірки "Барселони".

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Відзначимо, що днями на Мессі вже надягло футболку "ПСЖ" видання France Football.

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