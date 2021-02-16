"Не чіпай Мессі, злодій!" Фанати "Барселони" накинулися на президента "ПСЖ"

Вболівальники "Барселони" влаштували гарячий прийом президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфі біля готелю в Каталонії, куди паризький клуб заселявся перед матчем Ліги чемпіонів. Перший поєдинок 1/8 фіналу між іспанським та французьким клубом відбудеться 16 лютого на "Камп Ноу". А Мессі за крок від історичного рекорду в "Барселоні".

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Футболісти "ПСЖ" / Фото: PSG

Фанати каталонців у готеля "ПСЖ" накинулися з образами на катарського президента клубу. Зокрема, його назвали "козлом" і "сучим сином". Крім того, як повідомляє El Golazo de Gol, пролунала фраза "Не чіпай Мессі, злодій". Так уболівальники намагаються змусити парижан відмовитися від покупки аргентинського нападника "Барселони".

Нагадаємо, що минулого тижня з'явилося перше фото Ліонеля Мессі у футболці "Парі Сен-Жермен". Правда, поки що на обкладинці авторитетного журналу France Football, який шість разів присуджував аргентинцеві "Золотий м'яч". У виданні зазначають, що Мессі дуже близький до переходу в "ПСЖ".

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Та й, за чутками, сам Мессі твердо вирішив покинути "Барселону"після того, як в медіа злили копію його контракту з каталонцями, за яким за чотири роки, з 2017 по 2021, він отримає 555 мільйонів євро.

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