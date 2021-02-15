"Барселона" розгромила "Реал", українець узяв Кубок Іспанії

Український центровий Артем Пустовий став володарем Кубка Іспанії з баскетболу. Вчора ввечері його "Барселона" розгромила в Мадриді "Реал" у фінальному матчі з рахунком 88:73. А по ходу зустрічі перевага гостей доходило до 23 очок.

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Тим часом, королева краси народила дочку капітану збірної України.

28-річний Пустовий вийшов у стартовому складі "Барси", але зіграв небагато – близько шести хвилин. Уродженець Києва набрав два очки, ефектно забивши зверху, і зробив один блок-шот. Дивіться огляд поєдинку.

Цікаво, що в чемпіонаті Іспанії лідирує "Реал", в 21 матчі зазнавши лише однієї поразки. Його одвічний суперник, "Барселона", йде на другій позиції, вигравши 18 разів при трьох невдачах. Обидві команди виступають і в елітній Євролізі, де лідирує колектив з Каталонії (17 перемог/7 поразок), а мадридці займають четверту сходинку (15/9).

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На цьому тижні збірна України зіграє в Києві два матчі відбору на Євробаскет, хоча вже й забезпечила собі путівку до фінального раунду. В команду покликали американця й українця, звинуваченого у грі на тоталізаторі.

Раніше збірна України обіграла Португалію у відборі на Євробаскет:

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