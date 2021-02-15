Русский
$ 27,84
33,68
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

"Барселона" розгромила "Реал", українець узяв Кубок Іспанії

15 лютого, 10:03

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Баскетболіст Артем Пустовий взяв участь в завоюванні трофею

Український центровий Артем Пустовий став володарем Кубка Іспанії з баскетболу. Вчора ввечері його "Барселона" розгромила в Мадриді "Реал" у фінальному матчі з рахунком 88:73. А по ходу зустрічі перевага гостей доходило до 23 очок.

Реклама

Тим часом, королева краси народила дочку капітану збірної України.

28-річний Пустовий вийшов у стартовому складі "Барси", але зіграв небагато – близько шести хвилин. Уродженець Києва набрав два очки, ефектно забивши зверху, і зробив один блок-шот. Дивіться огляд поєдинку.

Цікаво, що в чемпіонаті Іспанії лідирує "Реал", в 21 матчі зазнавши лише однієї поразки. Його одвічний суперник, "Барселона", йде на другій позиції, вигравши 18 разів при трьох невдачах. Обидві команди виступають і в елітній Євролізі, де лідирує колектив з Каталонії (17 перемог/7 поразок), а мадридці займають четверту сходинку (15/9).

В тренді
Збірна мільйонерів: як виглядає команда з найдорожчих гравців чемпіонату України
Реклама

На цьому тижні збірна України зіграє в Києві два матчі відбору на Євробаскет, хоча вже й забезпечила собі путівку до фінального раунду. В команду покликали американця й українця, звинуваченого у грі на тоталізаторі.

Раніше збірна України обіграла Португалію у відборі на Євробаскет:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

баскетбол Барселона Реал Мадрид кубок Іспанії Артем Пустовий
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Королева краси народила дочку капітану збірної України і показала перше фото
Королева краси народила дочку капітану збірної України і показала перше фотоБаскетбол
"Я вже достатньо солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на всеБаскетбол
Від цих фото спекотно стає в лютий мороз. Зірка баскетболу – в одязі і без
Від цих фото спекотно стає в лютий мороз. Зірка баскетболу – в одязі і безБаскетбол
Чому розбився Кобі Браянт: названо причини аварії вертольота в Лос-Анджелесі
Чому розбився Кобі Браянт: названо причини аварії вертольота в Лос-АнджелесіБаскетбол
Збірна України 20 лютого зіграє проти чемпіона Європи з баскетболу
Збірна України 20 лютого зіграє проти чемпіона Європи з баскетболуБаскетбол
Рекордне безумство! Автограф баскетболіста продали майже за півтора мільйона доларів
Рекордне безумство! Автограф баскетболіста продали майже за півтора мільйона доларівБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти