Мессі за крок від історичного рекорду в "Барселоні": Хаві вже не дотичний

Новий рекорд може бути встановлений через тиждень

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі зрівнявся з рекордсменом команди Хаві за кількістю матчів у чемпіонаті Іспанії. Аргентинець вивів каталонський клуб із капітанською пов'язкою на поєдинок проти "Алавеса".

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Цей поєдинок став для Мессі 505-м в Прімері, повідомляє GracenoteLive. Історичну подію форвард відзначив дублем, ще один його гол відмінили після використання системи VAR, а "Барселона" розгромила "Алавес" 5:1.

У наступному матчі чемпіонату Іспанії проти "Кадіса" Мессі може стати абсолютним рекордсменом каталонського клубу. Ця зустріч відбудеться 21 лютого, але перед цим "Барселона" ще зіграє з "Парі Сен-Жермен" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Раніше ми писали, що бутси Мессі, в яких був побитий рекорд Пеле, продадуть на аукціоні. Виручені гроші підуть на допомогу дітям із онкологічними захворюваннями.

Дивіться, як забиває Ліонель Мессі в Лізі чемпіонів:

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