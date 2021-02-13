Бутси Мессі, в яких був побитий рекорд Пеле, продадуть на аукціоні

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі пожертвував на благодійність свої бутси, в яких він забив 644-й гол і побив рекорд легендарного Пеле. Взуття суперзірки було передано Національному музею мистецтв Каталонії в Барселоні.

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Там вони будуть виставлені напоказ протягом місяця, після чого будуть продані на аукціоні за програмою музею "Мистецтво і здоров'я" для дітей з онкологічними захворюваннями та їхніх сімей, повідомляє dailymail.

"Від вулиць Росаріо до Колізею Барселони. Від мріючого 13-річного хлопчика до 33-річного капітана. Від свого першого професійного голу 15 років тому до 644-го і 46-річного рекорду", – так описали бутси працівники музею, а сам Ліонель залишив напис "644".

Цікаво, що в Бразилії знайшли докази, що Мессі не побив рекорд Пеле. На батьківщині "Короля футболу" стверджують, що експерти не враховують голи Пеле в товариських матчах.

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Дивіться, як забиває Ліонель Мессі в Лізі чемпіонів:

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