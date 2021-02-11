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Мессі вдарив ліктем в голову, а жовту отримав його суперник. Вболівальники в гніві

11 лютого, 17:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аргентинцеві прощають те, за що інших гравців строго карають

Менше місяця тому Ліонель Мессі заробив першу червону картку в кар'єріна клубному рівні, відмахнувшись від суперника, а вчора нападник "Барселони" знову відзначився грубою грою в поєдинку проти "Севільї" (0:2) в Кубку Іспанії.

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Інцидент трапився на 62-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Севільї". Мессі проривався до чужих воріт і був не за правилами зупинений Хоаном Хорданом. Аргентинець хотів швидко ввести м'яч в гру і спробував вирвати його з рук іспанця, але в штовханині вдарив суперник ліктем в обличчя.

Втім, рефері проігнорував відмашку Мессі, а от самого Хордана покарав жовтою карткою. Ймовірно, за те, що гравець "Севільї" взяв м'яч в руки, а не за сам факт порушення правил, повідомляє givemesport.com.

У Мережі залишилися незадоволені таким рішенням арбітра і вважають, що всі гравці на полі повинні бути в рівних умовах, будь то Мессі або хто-небудь інший. Адже є прецедент, коли за попереднє видалення Мессі покарали всього двома матчами дискваліфікації, хоча за таке порушення загрожує до 10 матчів відсидки.

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Барселона Ліонель Мессі кубок Іспанії Севілья

Джерело: Сегодня|Спорт

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