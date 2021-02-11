Мессі вдарив ліктем в голову, а жовту отримав його суперник. Вболівальники в гніві

Менше місяця тому Ліонель Мессі заробив першу червону картку в кар'єріна клубному рівні, відмахнувшись від суперника, а вчора нападник "Барселони" знову відзначився грубою грою в поєдинку проти "Севільї" (0:2) в Кубку Іспанії.
Читайте також: Кіномарафон, шопінг-атака і подорож для відчайдушних – 14 ідей до Дня святого Валентина
Інцидент трапився на 62-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "Севільї". Мессі проривався до чужих воріт і був не за правилами зупинений Хоаном Хорданом. Аргентинець хотів швидко ввести м'яч в гру і спробував вирвати його з рук іспанця, але в штовханині вдарив суперник ліктем в обличчя.
Втім, рефері проігнорував відмашку Мессі, а от самого Хордана покарав жовтою карткою. Ймовірно, за те, що гравець "Севільї" взяв м'яч в руки, а не за сам факт порушення правил, повідомляє givemesport.com.
У Мережі залишилися незадоволені таким рішенням арбітра і вважають, що всі гравці на полі повинні бути в рівних умовах, будь то Мессі або хто-небудь інший. Адже є прецедент, коли за попереднє видалення Мессі покарали всього двома матчами дискваліфікації, хоча за таке порушення загрожує до 10 матчів відсидки.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк