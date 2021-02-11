Неймару так дали по ногах, що на "Барселону" він може і не вийти

Найдорожчий гравець світового футболу ризикує пропустити поєдинок проти своєї колишньої команди

Нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар зазнав травми в матчі 1/32 Кубка Франції з "Каном" (1:0) і ризикує пропустити першу зустріч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти своєї колишньої команди "Барселони" на "Камп Ноу" 16 лютого.

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На 56-й хвилині матчу з "Каном" Неймар впав після сильного удару Стіва Яго, тримаючись за ліве стегно, і був замінений Кіліаном Мбаппе.

Після гри з "Каном" тренер "ПСЖ" Маурісіо Почеттіно підтвердив, що Неймар пошкодив м'яз, але не сказав, як довго бразилець буде поза грою.

"Важко сказати зараз, подивимося в четвер з лікарем, – каже Почеттіно. – У нього пошкоджено привідний м'яз. Потрібна додаткова інформація, щоб зрозуміти, чи зможе Неймар зіграти наступного тижня в Барселоні"

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Неймар / Фото: Reuters

Відзначимо, що в матчі з "Барселоною" парижанам точно не допоможе Анхель Ді Марія, який травмував стегно в недавньому поєдинку з "Марселем".

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Нагадаємо, що у 2017 році Неймар перейшов з "Барселони" до "ПСЖ" за рекордні для світового футболу 222 млн євро.

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