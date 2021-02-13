Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бутсы Месси, в которых был побит рекорд Пеле, продадут на аукционе

13 февраля, 08:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вырученные деньги пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал на благотворительность свои бутсы, в которых он забил 644-й гол и побил рекорд легендарного Пеле. Обувка суперзвезды была передана Национальному музею искусств Каталонии в Барселоне.

Реклама

Читайте также: Чем удивить любимого человека в День святого Валентина

Там они будут выставлены напоказ на протяжении месяца, после чего будут проданы на аукционе по программе музея "Искусство и здоровье" для детей с онкологическими заболеваниями и их семей, сообщает dailymail.

"От улиц Росарио до Колизея Барселоны. От мечтающего 13-летнего мальчика до 33-летнего капитана. От своего первого профессионального гола 15 лет назад до 644-го и 46-летнего рекорда", – так описали бутсы работники музея, а сам Лионель оставил надпись "644".

Интересно, что в Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил рекорд Пеле. На родине "Короля футбола" утверждают, что эксперты не учитывают голы Пеле в товарищеских матчах.

Реклама

Читайте также: Месси ударил локтем в голову, а желтую получил его соперник. Болельщики в гневе

Смотрите, как забивает Лионель Месси в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона Лионель Месси Пеле аукционы бутсы

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Капитан
Капитан "Палмейраса" прогнал жену с кровати после выигрыша Кубка ЛибертадоресФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять