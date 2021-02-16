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Фанаты "Барселоны" запустили фейерверк под окнами "ПСЖ" перед игрой ЛЧ

16 февраля, 09:44

Олег Люлька Олег Люлька

Это уже вторая психологическая атака болельщиков каталонской команды на парижан

Болельщики "Барселоны" решили испортить сон игрокам "ПСЖ" накануне первого матча 1/8 Лиги чемпионов, который состоится сегодня на каталонском стадионе "Камп Ноу". Начало – в 22:00.

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Как сообщает El Chiringuito, ультрас "Барселоны" запустили фейерверки у отеля, в котором разместились Килиан Мбаппе и другие футболисты "Пари Сен-Жермен", среди которых, напомним, из-за травмы отсутствует Неймар.

Это уже не первая психологическая атака на "ПСЖ" в Каталонии. Ранее болельщики "Барселоны" устроили враждебный прием президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи около отеля, куда заселился французский клуб.

Фанаты каталонцев накинулись с оскорблениями на катарского босса "ПСЖ". В частности, его назвали "козлом" и "сукиным сыном". Кроме того, прозвучала фраза "Не трогай Месси, вор". Так ультрас каталонской команды пытаются заставить парижан отказаться от покупки аргентинской звезды "Барселоны".

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Отметим, что на днях на Месси уже надело футболку "ПСЖ" издание France Football.

Смотрите, как "Барселона" проиграла в последнем матче ЛЧ "Ювентусу"

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